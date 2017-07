O nava americana de razboi a tras focuri de avertisment in directia unei nave iraniene a corpului Gardienilor Revolutiei Islamice care se apropiase la mai putin de 137 de metri, scrie Reuters. Nava USS Thunderbolt a tras focurile dupa ce nava militara iraniana a ignorat apelurile radio si avertismentele sonore. Dupa focurile de avertisment, nava iraniana s-a indepartat de cea americana.Incidentul a avut loc la ora locala 03,00 (00,00 GMT), in nordul Golfului Prsic.Gardenii Revolutiei sunt o armata de elita a regimului iranian, creata in 1979 de Ayatollahul Khomeini.Incidente similare au loc ocazional in zona. In ianuarie 2017, un distrugator american a tras focuri de avertisment in directia a patru fregate iraniene de atac langa Stramtoarea Ormuz.