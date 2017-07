Proprietarul unei pensiuni din Italia, criticat dur dupa ce a transmis unui cuplu de homosexuali: Nu acceptam gay si caini

Un cuplu gay din Napoli s-a declarat socat s-a declarat socat dupa ce a aflat ca nu poate fi gazduit in pensiunea Ciufo de langa Vibo Valentia, in sudul regiunii Calabria, deoarece proprietarii "cred in familiile traditionale".Filippo Mondella, proprietarul pensiunii, a declarat ca a scris mesajul in timp ce conducea si nu a dorit sa jigneasca pe nimeni atunci cand a transmis cuplului de homosexuali: "E important si nu vreau sa par un troglodit, dar nu acceptam gay si caini".Mondella a sustinut ca nu a dorit sa puna homosexualii si cainii in aceeasi categorie, fiind vorba de o greseala de punctuatie.El isi sustine insa punctul de vedere: Pensiunea "nu este o structura publica. Suntem catolici, crestini devotati [...] Nu am nimic impotriva lor, pentru mine sunt oameni normali, dar prefer sa ne pastram credinta".Primarul s-a distantat de proprietarul pensiunii, afirmand ca decizia sa este inacceptabila."In Ricadi suntem oameni civilizati iar o astfel de discriminare nu este acceptabila in 2017", a declarat Giulia Russo, primarul din Ricadi.