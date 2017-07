Veto-ul prezidential deschide o perioada de turbulente in Polonia: La ce se asteapta analistii si de ce unii vorbesc de un Macron polonez

De ce a aparut veto-ul prezidential?

De ce insista conservatorii atat de mult?

Ce se asteapta de la Bruxelles ?

Ce cred polonezii?

Etapa urmatoare?

Analistii polonezi avanseaza cateva ipoteze.Presedintele Andrzej Duda a apreciat ca reformele - criticate ca subordoneaza justitia politicului - ofera prea multa putere procurorului general, care este si ministru al Justitiei, deci unui om politic. "Este o situatie care nu e normala intr-o tara democratica", a explicat politologul Stanislaw Mocek.In opinia lui Duda, unele dispozitii ale legilor incalca Constitutia. Iar presedintele a auzit criticile de la Washington si de la Bruxelles, arata Mocek, critici "pe care poate nu doreste sa le auda din nou cand face vizite in strainatate".Presedintele si-a anuntat veto-ul in conditiile in care adversarii reformelor isi multiplicau protestele in strada. Si, potrivit diplomatului si economistului Andrzej Byrt, o motivatie personala ar fi putut juca un rol: competentele sale pentru numirea judecatorilor la Curtea Suprema sunt limitate. "Nu poate alege decat dintre candidatii prezentati de procurorul general".Liderii nationalisti de al Partidul Dreptate si Justitie (PiS), condus de Jaroslaw Kaczynski, vad in magistratura o "casta" corupta, care face parte dintr-o retea informala de privilegiati proveniti din fostele medii comuniste. Reforma radicala face parte din programul electoral populist si acestia sustin ca apara "Polonia comuna" si ca intaresc statul de drept. Criticii afirma insa ca reforma face parte dintr-un plan care vizeaza instaurarea unui regim cu tendinta autoritara.Guvernul conservator de la Varsovia se afla la cutite cu Comisia Europeana de un an si jumatate. Acest dialog al surzilor legat de supunerea Tribunalului constitutional si, mai general, a statului de drept, a determinat Bruxellesul sa declanseze o procedura fara precedent care poate ajunge pana la privarea Poloniei de dreptul de vot in cadrul UE. Noile reforme in justitiei au intarit ingrijorarile executivului european dar veto-ul prezidential a fost bine primit, potrivit unor surse europene oficiale invocate de Andrzej Byrt."Cu toate acestea, acest veto nu face decat sa intarzie reactia Bruxellesului pana cand chestiunea proiectelor de lege nu va fi transata definitiv, cu o acceptare sau nu a proiectelor prezidentiale de catre parlamentul polonez". Potrivit eurodeputatei Roza Thun , "Comisia nu va putea sa lase fara reactie al treilea proiect de lege privind justitia, aprobat de presedintele Duda, deoarece si acesta incalca separarea puterilor".Chestiunea divizeaza societatea poloneza, si de aceasta data limita de demarcatie pare a fi trasata intre marile orase - unde domina opozitia centrista - si provincia conservatoare si adeseori sub influenta clericilor catolici, apropiati de partidul aflat la putere. In micile orase, argumentul luptei impotriva fostelor cadre comuniste gaseste inca numerosi partizani. Pentru oraseni, declaratia de independenta a presedintelui, prezentat pana in prezent, inclusiv in emisiuni satirice, drept un simplu executant in serviciul adevaratului lider, Jaroslaw Kaczynski, reprezinta un progres spre echilibrul democratic al puterilor."Este inceputul unei noi perioade pentru puterea actuala", crede Andrzej Byrt. Stanislaw Mocek merge mai departe: "Este inceputul sfarsitului sistemului nostru de partide traditionale. Chestiunea este de a sti daca se va gasi un Macron polonez care va sti sa institutionalizeze miscarea populara. O vom afla intr-un an sau doi".Presedintele Duda a promis ca va pregati in urmatoarele doua luni propriile sale propuneri de lege pentru a inlocui textele respinse. Iar parlamentul este in vacanta pana la jumatatea lui septembrie. In orice caz, crede Stanislaw Mocek, "PiS nu a prevazut o astfel de situatie. Nu exista un plan B sau C. Alegatorii sai sunt dezorientati si se creioneaza o fisura a dreptei".