Polonia: Vicepresedintele Parlamentului nu crede ca vor fi organizate alegeri anticipate, dupa ce presedintele nu a promulgat doua legi controversate privind justitie

"Nu vad un risc in acest sens, cel putin pentru moment", a spus parlamentarul Ryszard Terlecki (PiS), intrebat cum comenteaza comentariile aliatului sau in coalitie, Polska Razem, care a afirmat ca ar putea sustine veto-ul exercitat de presedintele Andrzej Duda in privinta a doua controversate legi pentru reforma justitiei."Nu exista niciun motiv pentru organizarea de alegeri parlamentare anticipate. Majoritatea este destul de stabila si asa va fi mentinuta pentru urmatorii doi ani", pana la alegerile la termen, crede Terlecki.In urma cu o zi, presedintele Andrzej Duda a luat pe toata lumea prin surprindere dupa ce a recurs la dreptul de veto in privinta controversatelor legi privind Curtea Suprema si Consiliul National al Magistraturii, acuzate ca reduc independenta justitiei.Miscarea e cu atat mai surprinzatoare cu cat Duda este un aliat al coalitiei de guvernare, cea care a initiat si votat in Parlament modificarile pe care Comisia Europeana le considera inacceptabile.Presedintele Duda, provenit din partidul aflat la putere PiS si care pana in prezent parea foarte apropiat de acest partid condus de influentul Jaroslaw Kaczynski, a promulgat insa o a treia lege controversata privind justitia. Aceasta permite ministrului Justitiei sa inlocuiasca presedintii tuturor tribunalelor de drept comun, fara sa explice motivele.In Polonia, presedintele are drept de veto asupra unei legi, dar acesta poate fi anulat de o majoritate parlamentara de doua-treimi, in prezenta a cel putin jumatate dintre membrii Parlamentului. PiS nu detine majoritatea de doua-treimi in Parlament.Saptamana trecuta, Comisia Europeana a somat Varsovia sa suspende aceste reforme, agitand amenintarea unor posibile sanctiuni care ar putea merge pana la suspendarea dreptului de vot in cadrul UE.Potrivit legii poloneze, adoptata de actuala majoritate, ministrul Justitiei este in acelasi timp si procuror general. Daca legile ar fi intrat in vigoare in forma actuala, ministrul - si majoritatea parlamentara - ar avea o influenta importanta asupra Curtii Supreme si a Consiliului National al Magistraturii.