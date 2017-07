Doi lideri ai unei secte religioase din Canada, declarati vinovati de poligamie. Unul dintre ei are cel putin 146 de copii

Winston Blackmore si James Oler, fosti episcopi ai comunitatii Bountiful din Columbia Britanica, desprinsa din Biserica Mormona, au fost gasiti vinovati de poligamie de un judecator al curtii supreme din Columbia Britanica.Blackmore, 61 de ani, a fost acuzat de practicarea “unei forme de poligamie” sau a “unui tip de uniune conjugala” cu 24 de femei intre 1990 si 2014. Potrivit presei canadiene, el este tatal a cel putin 146 de copii.Oler, 53 de ani, s-a confruntat cu acelasi tip de acuzatii in legatura cu cinci femei, intre 1993 si 2009. Nu se stie cati copii are acesta.Luand in considerare legea antipoligamie canadiana ce dateaza de un secol, autoritatile din Columbia Britanica au luat in considerarea inca de la inceputul anilor ’90 acuzarea unor membri ai izolatei comunitati ce numara circa 1.500 de locuitori.In ciuda mai multor investigatii ale politiei in privinta posibilelor abuzuri din comunitate, autoritatile au refuzat sa aduca acuzatii de poligamie din cauza ingrijorarilor ca ar incalca dreptul constitutional la religie.In 2011, curtea suprema din Columbia Britanica a aratat ca legile ce interzic poligamia sunt constitutionale si nu incalca libertatile religioase.Biserica Mormona a renuntat la poligamie in 1890.