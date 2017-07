Secretarul general al NATO se ofera sa medieze dezacordul dintre Turcia si Germania

Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, s-a oferit luni sa medieze o vizita a parlamentarilor germani la trupele tarii lor de la o baza aeriana din Turcia, pentru a aplana dezacordul dintre Ankara si Berlin, informeaza Reuters.

Parlamentarii germani cer acces la conationalii lor aflati sub arme pe motiv ca armata germana este sub controlul legislativului. Turcia a refuzat deja sa permita vizite la baza aeriana de la Incirlik, iar ca urmare Germania si-a mutat militarii de acolo in Iordania. Un dezacord similar persista in privinta aeroportului Konya, utilizat de alianta nord-atlantica. Potrivit Reuters, posibila plecare a altor efective germane din Turcia constituie un motiv de ingrijorare pentru NATO.

Oferta NATO a fost facuta in aceeasi zi in care Turcia a retras in mod oficial o cerere de ajutor adresata autoritatilor din Germania pentru investigarea a circa 700 de firme germane suspectate de sprijinire a terorismului, potrivit Agerpres.