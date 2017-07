Volkswagen, “complice” al dictaturii din Brazilia

Constructorul german de automobile Volkswagen, suspectat deja ca a trecut cu vederea actiunile militare din timpul dictaturii din Brazilia din perioada 1964-1985, este acum banuit ca a colaborat activ la denuntarea opozantilor, potrivit unui raport de ancheta relatat luni de media germane, potrivit AFP.





Conform documentului, constructorul german de automobile "nu numai ca a colaborat cu regimul militar, ci a fost si un actor autonom al represiunii, un bun complice'', sustine cotidianul german Suddeutsche Zeitung.





Ziarul, care a efectuat cercetari in colaborare cu televiziunile germane NDR si SWR, a declarat ca a consultat "documente ale anchetei in curs de desfasurare in Sao Paulo impotriva filialei braziliene a Volkswagen", dar si alte documente "interne" ale constructorului si in legatura cu perioada dictaturii militare din tara (1964-1985).





Scandalul a izbucnit in septembrie 2015, cand fosti angajati ai intreprinderii germane si militanti au depus o plangere in Brazilia in care reprosau companiei Volkswagen ca a permis persecutarea si torturarea unor salariati opozanti ai regimului militar.





Potrivit reclamantilor, 12 angajati au fost arestati si torturati in acea perioada la fabrica Volkswagen din Sao Bernardo do Campo, localitate de la periferia orasului Sao Paulo. Compania este acuzata, de asemenea, ca a intocmit "liste negre" cu opozanti fata de dictatura militara.





Contactat de AFP dupa aceste noi dezvaluiri, constructorul german a raspuns ca vrea "sa astepte raportul final si rezultatele pe care el le contine inainte de a face vreun comentariu detaliat si de a reflecta la masurile care trebuie luate".





In noiembrie 2016, Volkswagen i-a incredintat unui istoric independent o expertiza pentru a examina rolul sau in timpul dictaturii braziliene. Rezultatele anchetei profesorului Christopher Kopper, de la Universitatea din Bielefeld (nord), sunt asteptate spre sfarsitul acestui an.