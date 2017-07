Membrii trupei Linkin Park i-au adus un omagiu lui Chester Bennington/ Acestia au facut prima declaratie publica dupa moartea prietenului lor

"Inimile noastre sunt distruse, iar socul, durerea si negarea continua sa apara in familia noastra, pe masura ce ne confruntam cu ceea ce s-a intamplat", au spus cei de la Linkin Park."In ultimele zile am avut parte de o revarsare de iubire si de sprijin atat public, cat si privat. Talinda si restul familiei apreciaza acest sprijin si vor ca lumea sa stie ca tu ai fost cel mai bun sot, fiu si tata si ca familia nu va mai fi niciodata completa fara tine", se mai arata in declaratie."Vorbind cu tine despre anii pe care-i aveam inainte impreuna, entuziasmul tau a fost infectios. Absenta ta lasa in urma un gol care nu va fi umplut niciodata. Ne lipseste o voce zgomotoasa, amuzanta, ambitioasa, creativa, amabila si generoasa. Incercam sa ne amintim ca demonii care te-au luat de langa noi fac parte din toata aceasta intelegere. Pana la urma, a fost felul in care cantai despre acesti demoni care a facut pe toata lumea sa se indragosteasca de tine inca de la inceput. I-ai scos la lumina fara teama, iar prin asta, ne-ai adus impreuna si ne-ai invatat sa fim mai umani. Ai avut o inima mare si iti expimai usor sentimentele", au mai spus colegii si prietenii lui Chester.Chester a murit la varsta de 41 de ani, lasand in urma sase copii.Solistul trupei Linkin Park, a murit, joi, dupa ce s-a spanzurat de usa de la dormitor din locuinta sa din Palos Verdes, a confirmat, vineri, Biroul de medicina legala din Los Angeles.Artistul era originar din Phoenix, Arizona, si locuia in Los Angeles. Muzicianul a fost influentat de stilul celor de la Loverboy, Foreigner si Rush, a fost vocalist principal al formatiilor rock Dead by Sunrise si Linkin Park si a visat tot timpul sa fie al cincilea membru Depeche Mode.Totodata, Linkin Park a lansat un site tribut pentru Chester, care il infatiseaza pe solist in mijlocul fanilor, in timp ce sustine un concert. Aceasta fotografie este insotita de hashtag-ul #RIPCHESTER si de un mesaj in care oricine are nevoie de sprijin este incurajat sa apeleze la mai multe platforme unde ar putea gasi ajutorul dorit.