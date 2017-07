Autoritatile americane au pus sub inculpare un sofer, dupa ce zece imigranti au murit in camionul sau

Autoritatile americane au pus sub inculpare luni dupa-amiaza un sofer de camion pentru transportarea ilegala de imigranti, dupa ce zeci de persoane deshidratate si cu insolatie puternica au fost descoperite in remorca unui camion, aflat in parcarea unui hipermarket Walmat din localitatea texana San Antonio, relateaza News.ro, care citeaza BBC.





Zece imigranti au murit, iar alte 29 de persoane sunt internate in spital, dupa ce au fost descoperite in remorca incinsa a unui camion din parcarea Walmart.





Soferul a fost identificat drept James Mathew Bradley (60 de ani) si risca pedeapsa capitala in Texas.





Insa, soferul a incercat sa se apare in instanta, sustinand ca imigrantii au ajuns in remorca sa atunci cand nu era atent. Autoritatile au descoperit 31 de imigranti, care prezentau simptome de deshidratare si aveau un puls de peste 130 de batai pe minut, in remorca fara acces la aer conditionat sau apa.





De asemenea, opt cadavre au fost recuperate din remorca, iar doua persoane au murit in spitalele din San Antonio.





Autoritatile texane cred ca acest incident are legatura cu traficul de carne vie din Statele Unite.





De asemenea, camerele de supraveghere au surprins mai multe autovehicule care au oprit pentru a-i lua pe supravietuitori din parcarea Walmart.





Alti imigranti au reusit sa fuga intr-o padure din apropierea hipermarketului din San Antonio.





Guvernul Mexicului colaboreaza cu autoritatile americane in incercarea de a stabili nationalitatile victimelor din San Antonio.





Autoritatile texane au intervenit, dupa ce un angajat al hipermarketului a sunat la numarul de urgenta si a explicat ca o persoana din remorca i-a cerut apa. O parte din persoanele descoperite in remorca aveau un puls de peste 130 de batai pe minut si avea intregul corp incins, dupa ce temperaturile au ajuns la 38 de grade in San Antonio.





Anchetatorii incearca sa determine de unde provine camionul si cat timp a stat in parcarea de la Walmart.