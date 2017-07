Dodon planifica sa decoreze cu distinctii de stat militarii moldoveni, transnistreni si pacificatorii rusi, la 25 de ani de la semnarea acordului de pace cu Rusia

"Planific sa particip la evenimente dedicate implinirii a 25 de ani de la razboiul transnistrean ce vor avea loc in regiunea transnistreana. Asa ceva nu a mai fost. Niciun presedinte a Republicii Moldova nu a participat vreodata la astfel de evenimente. Eu planific sa decorez cu distinctii de stat a Republicii Moldova militarii moldoveni, pe langa acestia am propus sa decorez si militarii transnistreni si pacificatorii rusi, daca ei vor dori", a declarat Igor Dodon in cadrul unei emisiuni de la televiziunea rusa Rossia-24.Totodata, potrivit moldova.org, autoritatile de la Chisinau au criticat, saptamana trecuta, intentia vicepremierului rus Dmitri Rogozin de a participa la festivitatile de la Tiraspol dedicate operatiunii de mentinere a pacii, precizand ca aniversarea incetarii conflictului armat de pe Nistru urma sa fie marcata in baza unui plan comun de manifestari, or, in lipsa unui astfel de plan desfasurarea in mod unilateral a unor atare actiuni nu este de natura sa contribuie la intarirea increderii.