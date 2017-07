Patru persoane au fost impuscate mortal intr-un atac legat de traficul de droguri la granita dintre Paraguay si Brazilia

Doua femei si doi barbati au fost impuscati mortal, iar 11 persoane ranite, luni dimineata, in fata unei discoteci din Paraguay, in ceea ce pare a fi un atac legat de traficul de droguri, potrivit politiei, relateaza Reuters.





Orasul, situar la granita dintre Paraguay si Brazilia, este un cunoscut punct de trafic al narcoticelor.





"Cei doi barbati apartineau unei bande criminale. Ei erau tintele atacului, dar au fost loviti si altii, inclusiv cele doua femei care au murit si ceilalt care au fost spitalizati", a spus procurorul paraguayan Oscar Samuel Valdez la un post de radio local, care a detaliat ca atacatorul a iesit dintr-o masina in fata discotecii.









Un raport al politiei a declarat ca femeile aveau 18 si 24 de ani. Nu au fost date detalii despre barbatii ucisi in atac.





Cel putin 11 persoane au fost spitalizate, potrivit raportului.





Violenta legata de consumul de droguri este comuna in aceasta parte a Paraguayului, dar rareori aceasta are loc in zone publice, asa cum s-a intamplat luni. Paraguay si Brazilia lucreaza impreuna sa rezolve cazul, a declarat pentru Reuters un purtator de cuvant al politiei.