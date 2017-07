UPDATE Marea Britanie: Parintii bebelusului Charlie Gard au renuntat la lupta juridica pentru a-l mentine in viata

"Din nefericire, este prea tarziu", a declarat avocatul lor, Grant Armstrong, la reluarea audierilor de luni, la inceputul dupa-amiezii.Bebelusul de 11 luni sufera de o boala genetica rara care afecteaza celulele responsabile cu producerea energiei si de respiratie."Nu mai este in interesul lui Charlie sa continue tratamentul", a spus avocatul, subliniind ca "Charlie a suferit atrofii musculare grave" iar "daunele pentru muschii sai sunt ireversibile".Inalta Curte din Londra urma sa decida in aceasta saptamana daca va confirma sau nu decizia din aprilie de a stopa mentinerea in viata a copilului, pe motivul principal ca nu este in interesul copilului prelungirea tratamentelor.Aceasta decizie, care urma avizul dat de spital, a fost apoi confirmata de Curtea de Apel, Curtea Suprema si de Curtea Europeana pentru Drepturile Omului.Doctorii spitalului britanic unde este internat copilul au cerut aceasta noua audiere in fata Inaltei Curti pentru ca "noi elemente pentru un tratament experimental" propuse de "doua spitale internationale", unul american si unul italian, sa fie prezentate si studiate.Acesti doctori continua insa sa creada ca prelungirea tratamentului este "nejustificata" avand in vedere suferintele indurate de copil, dar doresc ca justitia sa transeze acest caz care mobilizeaza in Marea Britanie, dar si pe plan international, cercurile crestine.Papa Francisc si presedintele american Donald Trump si-au exprimat sustinerea pentru parintii copilului.