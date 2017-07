Adolescenta germana in varsta de 16 ani, retinuta de autoritatile irakiene pentru ca facea parte din ISIS : "Vreau doar sa ma intorc acasa. Departe de razboi"

O minora germana care a fugit de acasa dupa ce s-a convertit la islam si a fost gasita de trupe irakiene la Mosul, afirma ca vrea sa se intoarca acasa, scriu luni un ziar si un post germane, citate de The Associated Press, potrivit News.ro.





"Vreau doar sa ma intorc acasa, la familia mea", a declarat Linda W., in varsta de 16 ani, al carei nume nu este divulgat potrivit legislatiei germane cu privire la protectia vietii private. "Vreau sa plec departe de razboi, departe de arme, departe de zgomot".





Ziarul Sueddeutsche Zeitung si postul public ARD scriu luni ca reporterul lor a intervievat-o pe adolescenta la Bagdad, dupa ce a fost gasita, luna aceasta, cand fortele irakiene au eliberat orasul irakian Mosul (nord) de gruparea Statul Islamic.





Ziarul scrie ca a adolescenta se afla in prezent intr-un spital militar la Bagdad, dupa ce a fost ranita de un glont in piciorul stang.





Minora, originara din satucul Pulsnitz, in estul Germaniei, a declarat ca se ascundea intr-un subsol, la Mosul, atunci cand a fost capturata de militari irakieni. Ea spune ca se simtre "bine", in pofida ranii de la picior, in urma unui "atac cu un elicopter", spune ea.





Linda W. a fugit de-acasa vara trecuta, imediat dupa ce s-a convertit la islam. Ea era in contact cu membri ai Statului Islamic si s-a casatorit cu un luptator jihadist dupa ce a ajuns pe teritoriul aflat sub controlul gruparii.





Sotul ei a murit la scurt timp dupa casatorie, scrie presa germana.





Este neclar daca minora se poate intoarce acasa sau daca va fi judecata in Irak ca membra a gruparii jihadiste Statul Islamic.





In Irak, Linda W. risca teoretic condamnarea la moarte, potrivit legislatiei antiteroriste din aceasta tara. Daca va fi condamnata la moarte, ea va fi executata dupa ce implineste varsta de 22 de ani.





Fotografii in care tanara apare ravasita alaturi de militari irakieni au devenit virale pe Internet luna aceasta, insa intial au existat informatii contradictorii despre identitatea ei.





Militarii au crezut initial ca ar fi o femeie yazidi, insa le-a spus ca nu este yazidi, ci germana.





Linda W. este una dintre cei 26 de straini arestati la Mosul luna aceasta, potrivit unor oficiali irakieni.





Oficiali irakieni au anuntat ca femeia germano-marocana are un copill si ca au fost arestati amandoi, la Mosul, in urma cu aproximartiv zece zile.





Femeia germano-cecena a fost identificata drept Fatima de Sueddeutsche Zeitung si ARD. Ea imparte camera cu Linda W. si este ranita la brat, potrivit publiatiior, care adauga ca ea le-a spus ca doi copii de-ai ei au fost dati disparuti in urma unui raid aerian la Mosul.





Bild scrie luni ca tatal Lindei, Reiner W., a aflat unde se afla fiica sa de la radio, in timp ce lucra la constructia unei autostrazi germane.





"Nu mi-a venit sa cred cand am aflat ca Linda e in viata", a declarat barbatul, divortat, potrivit cotidianului. "Imi doresc atat de mult ca Linda a mea sa vina acasa sanatoasa. Voi fi mereu aici pentru ea".