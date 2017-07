Turcia: A inceput procesul ziaristilor de opozitie de la Cumhuriyet

In total, sunt judecati 17 ziaristi, directori si actuali sau fosti colaboratori ai Cumhuriyet, un critic acerb al presedintelui turc Recep Tayyip Erdogan.Colaboratorii Cumhuriyet sunt acuzati ca au ajutat una sau mai multe "organizatii teroriste", potrivit actului de acuzare, care citeaza separatistii kurzi de la PKK, o grupare de extrema stanga denumita DHKP-C si miscarea predicatorului exilat in Statele Unite Fethullah Gulen, acuzat ca a organizat lovitura ratata de stat de anul trecut. Ziaristii neaga toate acuzatiile.Numeroase persoane, printre care ziaristi si deputati din opozitie, s-au adunat in fata tribunalului in cursul diminetii, lansand mai multe baloane multicolore si scandand: "presa libera nu poate fi redusa la tacere".Printre acuzati figureaza unele dintre cele mai respectate nume ale presei din Turcia, precum editorialistul francofon Kadri Gursel, ziaristul de investigatii Ahmet Sik sau caricaturistul Musa Kart. Dar si directorul ziarului, Akin Atalay, si redactorul sef, Murat Sabuncu.11 dintre acuzati sunt in arest preventiv, majoritatea de aproape 9 luni.