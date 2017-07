SIDA: O fetita nascuta seropozitiva traieste de 9 ani fara niciun tratament

Aceste cazuri de remisie a bolii fara tratament sunt rare si inca neexplicabile. Este vorba doar de al treilea caz observat la un copil, potrivit acestui studiu prezentat la conferinta internationala de cercetari asupra SIDA de la Paris.Acest nou caz intareste insa sperantele legate de posibilitatea ce acesti copii nascuti seropozitivi sa poata trai intr-o zi fara povara de a urma un tratament pe viata, printr-un tratament de scurta durata atunci cand sunt foarte mici, a spus Anthony Fauci, directorul Institutului american de alergii si boli infectioase (NIAID), aflat la originea studiului."O revenire este oricand posibila, ca la toate remisiile. Faptul ca aceasta remisie s-a intins pe o perioada atat de lunga lasa sa se creada ca ar putea fi durabila", a explicat doctorul Avy Violari, de la Universitatea Witwatersrand din Johannesburg.Incepand cu varsta de doua luni, fetita a fost supusa unor tratamente retrovirale, care impiedica dezvoltarea virusului SIDA. Dupa zece luni, tratamentul a fost stopat deliberat, in conditiile in care prezenta virusului fusese redusa le niveluri nedetectabile.Dupa opt ani si jumatate, virusul HIV este in continuare in stare de latenta la aceasta fetita, desi nu mai urmeaza niciun tratament.Nu este vorba de o vindecare, deoarece virusul este in continuare prezent. Dar este atat de slabit incat nu se poate multiplica sau transmite la o alta persoana, chiar si in absenta tratamentului. In mod normal, trebuie urmat un tratament zilnic pentru a se ajunge la aceste efecte.