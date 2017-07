Miscare surpriza in Polonia: Presedintele recurge la dreptul de veto impotriva controversatelor reforme din justitie

"Aceasta lege (privind Curtea Suprema) nu intareste sentimentul de justitie" in societate. "Aceste trebuie rectificate", a spus seful statului, intr-o declaratie.Cateva mii de persoane au manifestat in intreaga Polonie in ultimele zile impotriva reformelor in justitie pe care puterea conservatoare incearca sa le impuna, acuzand faptul ca supun puterea juridica celei politice.Miscarea e cu atat mai surprinzatoare cu cat Duda este un aliat al coalitiei de guvernare, cea care a initiat si votat in Parlament modificarile pe care Comisia Europeana le considera inacceptabile.Vom reveni cu amanunte