Psihanalista si filosoafa franceza Anne Dufourmantelle a murit in timp ce incerca sa salveze doi copii de la inec

Decesul lui Anne Dufourmantelle, in varsta de 53 de ani, a intervenit in conditii meteo foarte proaste, pe o plaja pe care era arborat steagul rosu si, deci, scaldatul era interzis, potrivit France 3 Provence-Alpes-Cote d'Azur. Femeia a incercat sa salveze doi copii, dar a fost luata de valuri. Salvamarii nu au putut sa o readuca la viata. Cei doi copii au scapat, insa.Anne Dufourmantelle a publicat numeroase eseuri, printre care Eloge du risque (2011), Intelligence du reve (2012), Puissance de la douceur (2013) sau Defense du secret (2015). In 2015, a publicat un roman, "L'envers du feu". Prima sa lucrare, "De l'hospitalite" (1997), a fost semnata alaturi de Jacques Derrida.De doi ani, colabora cu cotidianul de stanga Liberation ca editorialist. "Cand exista intr-adevar un pericol caruia trebuie sa ii faci fata (...), apare o incitare la o actiune foarte puternica, la dedicatie, la autodepasire", spunea ea, in 2015, pentru Liberation.