​Cine o va inlocui pe Victoria Nuland in Departamentul de Stat: Wess Mitchell, seful singurului ONG american dedicat Europei Centrale si de Est. "Romania este un battleground state, iar democratia va fi testata mai dur decat in alte tari"

In interviul acoardat in 2014 HotNews.ro, Wess Mitchell si-a expus pe larg opiniile despre rolul Romaniei in confruntarile dintre tarile occidentale si Rusia lui Vladimir Putin, si despre interesul Rusiei de a destabiliza Romania. Vezi interviul integral

Presedintele SUA, Donald Trump, intentioneaza sa-l numeasca pe seful singurului grup de analiza american dedicat studierii Europei Centrale si de Est, Wess Mitchell, pe postul de adjunct al secretarului de Stat pentru afaceri europene si eurasiatice, potrivit Radio Europa Libera , care citeaza un anunt facut de Casa Alba saptamana trecuta. Este vorba despre postul ocupat pana in iarna de Victoria Nuland. Wess Mitchell declara in urma cu cativa ani, intr-un interviu acordat HotNews.ro, ca vede in Romania un "battleground state" intre Occident si Rusia, iar democratia de aici va fi testata mai dur ca in alte tari.Wess Mitchell, descris de Casa Alba drept un expert in relatii NATO si transatlantice, conduce din 2009 think tank-ul Center for European Policy Analysis (CEPA), pe care l-a fondat in 2005. In 2012, el a participat la campania candidatului republican la alegerile prezidentiale de atunci, Mitt Romney, caruia i-a oferit consiliere pe probleme de securitate nationala.Daca va obtine aprobarea Senatului, el va ocupa o functie ramasa libera din 20 ianuarie, cand Victoria Nuland, numita de fostul presedinte Obama, a parasit postul in contextul preluarii presedintiei americane de catre Donald Trump. Nuland a fost o persoana-cheie in contactele americane cu tarile central si est-europene si cu cele din fostul spatiu sovietic, mai ales in Ucraina, dupa declansarea conflictului din aceasta tara. Dar responsabilitatile functiei au fost impartite de noua Administratie, secretarul de Stat Rex Tillerson anuntand pe 7 iulie ca SUA vor avea un emisar special pentru Ucraina in persoana lui Kurt Volker, care pe parcursul ultimelor doua administratii americane a fost ambasador la NATO.