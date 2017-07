Locuitorii din Venetia au protestat impotriva turismului masiv, acuzat ca le distruge modul de viata si afecteaza mediul

Populatia Venetiei a scazut de la 175.000 de oameni in perioada care a urmat celui de-al doilea Razboi Mondial la circa 55.000 in prezent.Carlo Beltrame, unul dintre organizatorii marsului si cercetator in stiinte umaniste la Universitatea Ca’ Foscari, isi aduce aminte cu nostalgie de vremea in care inchiriatul unei barci cu motor era simpla sau cand o vizita la doctorul sau nu presupunea a ramane blocat in lungul sir de turisti care merge lent pe strazile orasului."Circa 2.000 de oameni pleaca in fiecare an. Daca mergem asa, in cativa ani Venetia va fi populata doar de turisti. Ar fi un dezastru social, antropologic si istoric", crede el.Venetienii cred ca numarul de turisti a atins nivele alarmante: in fiecare an, circa 28 de milioane de oameni vin in Cetatea Dogilor, iritand localnicii cu zgomotoasele roti de plastic ale valizelor, cu mii de selfie sticks sau cu gustarile pe care le iau pe cele 391 de poduri."Ma intrebati cum e sa traiesc cu mizeria asta? Era minunat odata, aveam foarte multi artizani ... problema acum este turismul de masa, oamenii care vin doar pentru cateva ore si nu vad nimic - e un cosmar si pentru ei", povesteste Luciano Bortot, care s-a nascut in acest ora.Industria turismului aduce insa milioane si milioane de dolari pentru restaurate si hoteluri, dar si mii de locuri de munca. Orasul nu poate trai fara tuirism, dar nici nu poate trai cu el, in acest ritm, noteaza The Guardian.