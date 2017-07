Atentat sangeros intr-un cartier siit din Kabul, 24 de morti si peste 40 de raniti

Masina capcana a lovit un autobuz care transporta angajati ai ministerului Minelor, a declarat un purtator de cuvant al ministerului de Internne, Najib Danish.Explozia a avut loc cu putin timp inainte de ora locala 07,00 (02,30 GMT) intr-un cartier majoritar siit si foarte animat, unde se afla numeroase cluburi de gimnastica, universitati si institutii, dar si "wedding halls", sali imense in care afganii se aduna pentru a sarbatorii casatoriile.Victimele sunt civili, printre care si studenti care mergeau la facultati in perioada examenelor, dar si garzi de securitate care pazeau locuinta unuia dintre liderii comunitatii hazara si membru al Parlamentului, Mohammad Moqaqeq.Comunitatea hazara, minoritate siita de circa 3 milioane de oameni, mult timp discriminata si marginalizata, este cunoscuta ca una dintre cele mai deschise din tara, in special in ceea ce priveste drepturile femeilor.Luni se implineste un an (potrivit calendarului religios) de la atentatul care a ucis 84 de oameni si a ranit alti 300, majoritatea din minoritatea hazara, in centrul Kabulului, in 23 iulie 2016.A fost primul atentat revendicat de gruparea sunita Stat Islamic in Kabul.