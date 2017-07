Casa Alba: Donald Trump, de acord cu semnarea noului pachet de sanctiuni impuse Rusiei

Camera Reprezentantilor si Senatul american au ajuns la un acord asupra proiectului de lege privind o noua serie de sanctiuni impuse Rusiei, Iranului si Coreei de Nord.Votul asupra sanctiunilor pentru Rusia este asteptat in Camera Reprezentantilor marti, in timp ce Senatul american a aprobat deja aceste sanctiuni pe data de 15 iunie, considerand ca Moscova a intervenit in alegerile prezidentiale de anul trecut. Legislatia blocheaza si o eventuala reducere de catre Casa Alba a sanctiunilor, lucru ce nu se mai poate face fara aprobarea Congresului.Documentul include sanctiunile existente la adresa Rusiei - impuse de ordinele executive ale lui Obama - si impune noi sanctiuni la adresa Moscovei pentru ingerinta in alegerile din 2016, agresiunea din Ucraina si sprijinirea guvernului sirian.A fost stabilita si o procedura prin care Congresul va evalua orice incercare a lui Donald Trump de a relaxa, suspenda sau ridica sanctiunile.Masura tinteste domenii cheie din economia Rusiei, inclusiv sectoarele minier, al metalelor, transporturilor navale si pe calea ferata.