Ambasada SUA la Chisinau critica schimbarea sistemului electoral din Republica Moldova: Scopul de a avea un viitor democratic si european pentru poporul moldovean, sub semnul intrebarii

"Adoptarea codului electoral revizuit pune sub semnul intrebarii scopul declarat al Guvernului de la Chisinau de a avea un viitor democratic si european pentru poporul moldovean. Vom continua sa colaboram cu toate partile interesate, inclusiv cu societatea civila, pentru a face din viitorul european al Moldovei o realitate", adauga Ambasada Statelor Unite.Proiectul privind votul mixt in Republica Moldova a trecut joia trecuta de Parlamentul de la Chisinau, chiar daca mii de cetateni au iesit in fata Parlamentului si au cerut sa nu se modifice sistemul electoral. Sistemul de vot avantajeaza partidul de guvernamant controlat de mogulul Vlad Plahotniuc si partidul pro-rus al presedintelui Igor Dodon si dezavantajeaza partidele mai mici. Comisia de la Venetia si UE au cerut Moldovei sa nu introduca acest sistem. Mai mult, Parlamentul European a votat pe 4 iulie un ajutor de 100 milioane de euro, esential pentru Moldova, dar l-a conditionat de respectarea recomandarilor Comisiei de la Venetia.Si Comisia Europeana a criticat , vineri, schimbarea sistemului electoral din Moldova, fara sa vorbeasca insa despre posibila stopare a ajutorului financiar de 100 milioane de euro.Comisia Europeana a aratat ca schimbarea sistemului electoral "contravine" recomandarilor Comisiei de la Venetia si OSCE. Sefa diplomatiei europene, Federica Mogherini, si comisarul pentru extindere, Johannes Hahn, au aratat ca executivul UE va monitoriza evolutia situatiei din Republica Moldova.