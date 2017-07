Anthony Scaramucci, noul director de comunicare de la Casa Alba: Presedintele Trump inca nu accepta concluzia agentiilor de informatii cu privire la interferentele Rusiei

"Practic, el mi-a spus: `Hei. Stii cum e asta, poate ca ei au facut-o, poate ca nu ei au facut-o`", a declarat Scaramucci despre o conversatie recenta pe care a avut-o cu presedintele american despre interferentele Rusiei in cursa pentru Casa Alba.Inainte de investire, reprezentantii Agentiei Nationale de Informatii au dat publicitatii un raport prin care CIA si FBI concluzionau ca guvernantii rusi au incercat sa influenteze alegerile prezidentiale, pentru a-l ajuta pe Trump si a-i diminua sansele lui Clinton.Acum, Scaramucci a sugerat ca presedintele nu accepta nici in acest moment concluzia comunitatii americane de informatii si pune sub semnul intrebarii interesul mass-mediei pentru scandalul Rusia.Presedintele Trump este nemultumit ca scandalul interferentelor ruse i-a murdarit victoria din cursa pentru Casa Alba."Pozitia presei traditionale vizavi de situatie este ca ei au influentat alegerile. Dar in mintea lui... el se intreaba ce incercati sa sugerati? Ii veti deligitima victoria?", a precizat Scaramucci.De asemenea, noul director de comunicare si-a exprimat dorinta de a evalua dovezile stranse de comunitatea americana de informatii, imediat ce obtine autorizatie de securitate, si a promis ca-i va transmite pozitia sa vizavi de interferente lui Trump."O persoana care ar urma sa fie super, super dura vizavi de Rusia este presedintele Donald J. Trump", a declarat Scaramucci.In ultimele luni, presedintele american a dat raspunsuri extrem de diverse cu privire la interferentele Rusiei in alegerile prezidentiale din Statele Unite.Inainte de prima intalnire cu presedintele rus Vladimir Putin, liderul american a sustinut ca "a fost Rusia, dar eu cred ca probabil au fost si altii".De asemenea, acesta a pus sub semnul intrebarii concluzia comunitatii de informatii, atragand atentia asupra erorii comise anterior de agentii CIA, care au sustinut in 2003 ca irakienii au arme de distrugere in masa, o concluzie dezastruoasa care a dus la invazia Irakului si indepartarea regimului lui Saddam Hussein.Inainte de a deveni un sustinator al miliardarului republican, Scaramucci a sprijinit candidatura lui Scott Walker si l-a criticat in repetate randuri pe Donald Trump.Anul trecut, acesta a argumentat impotriva unei "demagogii neinfranate" care a luat cu asalt Partidul Republican.