VIDEO Printul Harry regreta durata scurta a ultimei convorbiri telefonice cu printesa Diana/ Intr-un documentar dedicat mamei lor, printii William si Harry au vorbit despre aceasta si au prezentat fotografii de familie nemaivazute

Documentarul a fost realizat pentru a coincide cu cea de-a 20-a comemorare a mortii printesei Diana, care si-a pierdut viata intr-un accident de masina in Paris, pe 31 august 1997."Eu si Harry ne grabeam sa ne luam la revedere, stiti voi, "ne vedem mai tarziu"... daca as fi stiut ce se va intampla, nu as fi fost atat de grabit", a declarat printul William in documentarul care va fi difuzat luni in Marea Britanie (ITV) si SUA (HBO)."Nu-mi pot aminti tot ce am vorbit, insa ce-mi amintesc este faptul ca, probabil, voi regreta toata viata durata scurta a convorbirii", a spus printul Harry.Nick Kent, producatorul executiv al filmului documentar, a declarat pentru Reuters ca acesta ofera o bucata din "Diana cea privata".Harry si William isi amintesc de simtul umorului de care printesa Diana dadea dovada, iar Harry o descrie drept "unul dintre mai neastamparati parinti". Cei doi vorbesc, de asemenea, despre durerea pricinuita de divortul parintilor si despre modul in care au reusit sa se descurce cu toate stirile despre moartea mamei lor si consecintele pe care le-a atras.In documentar mai apar si fratele printesei, Charles Spencer, dar si artistii Rihanna si Elton John - care au acceptat sa fie testati pentru HIV, alaturi de printul Harry, pentru a incuraja folosirea acestui test."Nu exista zi in care William si cu mine sa nu ne dorim ca ea sa fi fost inca aici si sa nu ne gandim la ce schimbari ar aduce lumii", a mai adaugat Harry.Mai multe evenimente comemorative au fost atent planificate pentru a marca cea de-a 20-a comemorare a mortii printesei Diana.William si Harry au participat luna aceasta la un serviciu privat pentru redeschiderea mormantului si au comandat o statuie care urmeaza sa fie ridicata in onoarea sa, in curtea casei lor oficiale din Londra.