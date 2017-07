Popularitatea presedintelui francez este in scadere/ ​Emmanuel Macron inregistreaza cel mai mare declin din ultimii 22 de ani

Sondajul, publicat in ziarul Journal du Dimanche, a aratat ca 54% dintre francezi s-au declarat multumiti de presedintele francez in luna iulie, fata de un procent de 64% in luna precedenta.De asemenea, sondajul mai arata faptul ca ultima data cand s-a intamplat ca un presedinte nou ales sa piarda teren in acest fel a fost in anul 1995, fiind vorba despre Jacques Chirac.Macron a avut o luna dificila, marcata de numeroase discutii publice privind reducerile cheltuielilor militare, care au culminat cu demisia lui Pierre de Villiers, comandantul general al armatei.