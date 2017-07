Iranul anunta ca va produce un nou tip de racheta

Racheta Sayyad 3 poate ajunge la o altitudine de 27 de kilometri si poate atinge tinte la distante de pana la 120 de kilometri, a declarat ministrul apararii iranian Hossein Dehghan in cadrul unei ceremonii.Rachetele pot avea drept tinte avioane de lupta, drone, rachete de croaziera si elicoptere, a spus Dehghan.Saptamana trecuta, Statele Unite au impus noi sanctiuni economice impotriva Iranului ca urmare a continuarii programului sau de rachete balistice si au afirmat ca "activitatile maligne" ale Teheranului din Orientul Mijlociu submineaza orice "contributii pozitive" ale acordului nuclear incheiat in 2015 cu Iranul.Dehghan a declarat totodata ca recentul acord militar de 110 miliarde de dolari incheiat intre Statele Unite si Arabia Saudita, anuntat in timpul vizitei lui Trump la Riad in luna mai, are drept scop sa reprezinte o amenintare la adresa Iranului.