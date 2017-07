Scrisoare epocala a ministrului de externe Sigmar Gabriel catre cetatenii turci din Germania, in care anunta schimbarea politicii guvernului german fata de politica Turciei

Corespondenta din Germania

22.07.2017„Dragi compatrioti turciDoresc sa ma adresez voua – si in numele intregului guvern federal-, in aceasta forma. Mai ales voi simtiti marile dificultati pe care le intampina momentan relatia noastra cu Turcia. Patria voastra se afla in Germania – insa pentru multi dintre voi si in Turcia. De aceea, vreau sa va spunem: prietenia intre germani si turci este o mare comoara. Ne-am angajat pentru relatii bune cu Turcia si deoarece stim, ca o buna relatie intre Germania si Turcia va este importanta.Acum insa, cetateni cinstiti ai Germaniei sunt bagati la inchisoare. Ca guvern federal german, nu putem asista la acest fapt fara sa actionam. Trebuie sa ne aparam cetatenii. De aceea, politica guvernului federal, vizavi de politica turca, se va schimba. Vom incepe controlul colaborarii si, mai ales, al ajutoarelor financiare pentru Turcia si vom pleda si in Europa pentru o pozitie clara.Ceea ce insa trebuie sa stiti: nimic din acestea nu se indreapta impotriva oamenilor din Turcia si a concetatenilor nostri cu origini turcesti din Germania. Caci indiferent cat de dificile sunt relatiile politice dintre Germania si Turcia, pentru noi ramane clar: voi, oamenii de provenienta turca din Germania, sunteti ai nostri – cu sau fara pasaport german.Din suflet, Al Dumneavoastra, Sigmar Gabriel, Ministru Federal de Externe”Vineri, Berlinul a anuntat ca va reexamina toate contractele de livrari de armament pentru Ankara , iar unele televiziuni germane au oprit difuzarea de clipuri de promovare a destinatiei turistice Turcia.Reorientarea politicii germane vizavi de cea turca apare ca reactie la nerespectarea drepturilor omului, de fapt e o picatura care pare sa fi umplut paharul, in urma unor repetate provocari si actiuni ale presedintelui turc Erdogan, despre care am relatat in mod repetat, pentru Hotnews.Presa germana a scris despre inghetarea exporturilor germane de armament catre Turcia si despre boicotul turistic pentru germani catre aceasta destinatie de concediu. Restrictii se anunta si in mediul de business, fiind vorba si de revizuirea „asa-numitelor garantii Hermes a afacerilor turcesti din Germania“, dupa cum relateaza Zeit.de Seful Cancelariei germane, Peter Altmaier, a anuntat si ca guvernul intentioneaza sa obtina din partea Bruxelles-ului inghetarea fondurilor destinate Turciei in cadrul procesului de apropiere de UE, o suma de aproape 4,5 miliarde euro pana in 2020, din care insa s-au platit Turciei doar 220 milioane euro.