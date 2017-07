Donald Trump acuza New York Times ca ar fi dejucat un plan al SUA privind uciderea liderului Statului Islamic

"New York Times a dejucat o incercare a Statelor Unite de a-l ucide pe cel mai cautat terorist, Al-Baghdadi", a scris presedintele american pe Twitter, denuntand un exemplu al "agendei nesanatoase (a publicatiei) in materie de securitate nationala", fara a oferi vreo explicatie.Donald Trump pare sa se refere la declaratiile facute vineri de generalul american Tony Thomas, in cadrul unei conferinte de presa din Aspen (Colorado), in timpul careia el a afirmat ca fortele speciale americane au fost "extrem de aproape" de liderul SI in 2015, insa i-au pierdut urma dupa scurgeri de informatii in presa."A fost o pista foarte buna. Din pacate, ea a fost divulgata de un mare ziar national o saptamana mai tarziu si aceasta pista este moarta", a declarat generalul Thomas la un forum de securitate de la Aspen."Este necesar ca publicul american sa fie informat cu privire la ceea ce facem. Este de asemenea esential sa recunoastem ca acest lucru impiedica foarte mult capacitatea noastra de a ne face treaba", a adaugat el.New York Times a publicat in iunie 2015 un articol potrivit caruia fortele americane au intrat in posesia unor cantitati mari de informatii, care detaliau modul in care liderul SI reuseste sa ramana invizibil. Articolul mentiona in special utilizarea de catre liderii jihadisti a sotiilor lor pentru a face schimb de mesaje intre ei.New York Times a cerut sambata Casei Albe clarificari in legatura cu mesajul postat pe Twitter de Donald Trump."Daca presedintele face referire la acest articol din 2015, Pentagonul nu a avut nicio obiectie inainte ca Times sa publice acest articol in 2015 si niciun oficial american nu s-a plans public pana in prezent", a precizat New York Times pe site-ul Politico.