O britanica recurge la instanta dupa ce a fost interogata pe aeroport pentru ca citea o carte siriana de arta si cultura

Faizah Shaheen a fost raportata autoritatilor de catre echipajul cursei operate de compania Thomson cu care calatorea in luna de miere in Turcia in 2016. Dupa cum au declarat avocatii sai pentru programul BBC Victoria Derbyshire, ea crede ca a fost selectata din cauza rasei sale, ca a fost victima unei discriminari.

Compania Thomson a spus ca echipajul sau a fost "instruit sa raporteze orice ingrijorare" ca masura de precautie.

Aceasta femeie, musulmana, a carei activitate in domeniul ingrijirii sanatatii mintale implica, in parte, cautarea semnelor de radicalizare in randul tinerilor citea ''Syria Speaks: Art and Culture from the Frontline'', in timpul zborului spre Turcia, scrie Agerpres. Cartea este o colectie de literatura, fotografii, cantece si caricaturi ale unor artisti si scriitori sirieni. Ea a fost oprita de politie cand s-a intors in Regatul Unit doua saptamani mai tarziu.

Doamna Shaheen si sotul ei au fost dusi intr-o camera in Aeroportul Doncaster pentru a fi interogati in conformitate cu Anexa 7 a Legii Terorismului. Ea a spus ca interogatoriul a durat aproximativ 30 de minute, timp in care a fost intrebata despre carte, despre munca ei si cate limbi vorbeste.

"M-am simtit ofensata si suparata, apoi furioasa. M-am straduit sa accept faptul ca am fost aleasa pentru citeam o carte despre arta si cultura", a explicat ea.

"Un an mai tarziu, Thomson Airways nu oferise nicio explicatie sau scuze, in ciuda implicarii juridice. Aceasta atitudine nu mi-a lasat nici o optiune decat sa cer o declaratie din partea instantei in conformitate cu Legea egalitatii", care prevede protectii puternice impotriva tratamentului discriminatoriu pe baza rasei sau religiei.

Dna Shaheen a spus ca nu doreste despagubiri, ci "o scuza si o explicatie din partea Thomson Airways pentru a se asigura ca asa ceva nu se va mai intampla niciodata".

Jo Glanville, directorul organizatiei PEN din Marea Britanie (organizatie internationala a scriitorilor care apara libertatea de expresie, drepturile minoritatilor, lupta impotriva discriminarilor de orice fel si militeaza pentru pace), care a contribuit la finantarea cartii pe care a citit-o Shaheen, a declarat ca actiunile lui Thomson au constituit "o incalcare fundamentala a libertatii noastre, subminand libertatea noastra de a citi orice text care ne place intr-un loc public".

"Thomson ar trebui sa-si revizuiasca procedurile de pregatire a personalului, astfel incat o asemenea eroare sa nu se mai intample niciodata. Citirea unei carti nu ar trebui niciodata privita ca motiv pentru un comportament suspect", a declarat Shaheen.

"Ne pare foarte rau daca doamna Shaheen ramane nemultumita de modul in care simte ca a fost tratata'', a scris Thomson intr-o declaratie. "I-am scris pentru a explica faptul ca echipajul nostru este supus unei pregatiri generale privind siguranta si securitatea, in mod regulat. Ca parte a acestui fapt, ei sunt incurajati sa fie vigilenti si sa impartaseasca orice informatii sau intrebari cu autoritatile competente, care ar actiona in functie de caz".