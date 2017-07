Serghei Lavrov, despre intalnirile Trump-Putin din marja summitului G20: Poate ca s-au intalnit chiar de mai mult de trei ori, poate chiar au mers impreuna la toaleta

Insa, seful diplomatiei ruse a minimalizat importanta intalnirilor dintre Trump si Putin."Poate ca s-au intalnit chiar de mai mult de trei ori. Poate chiar au mers impreuna la toaleta", a declarat ministrul Lavrov, luand in ras speculatia presei americane vizavi de discutiile purtate de cei doi lideri in marja summitului G20 de la Hamburg.De asemenea, ministrul rus a raspuns cu o analogie legata de modul in care interactioneaza copii intr-o gradinita, atunci cand a fost intrebat de jurnalisti daca Donald Trump si Vladimir Putin au purtat alte discutii si daca s-au intalnit pe holurile summitului G20 de la Hamburg."Atunci cand esti adus de parinti la gradinita, te amesteci printre ceilalti oameni care asteapta in aceeasi camera pentru a intra in sala de curs? Eu imi amintesc ca, atunci cand eram in aceasta situatie, am petrecut cinci sau zece minute in gradinita inainte de a intra in sala de curs", a declarat Lavrov.Lavrov a vorbit despre a treia intalnire dintre Vladimir Putin si Donald Trump, care a avut loc in timpul unei cine a liderilor de la summitul G20 si a starnit valva dupa ce a fost dezvaluita de catre presa din Statele Unite.Primele doua intalniri - o discutie bilaterala si o strangere de mana - au fost anuntate initial de catre reprezentantii Casei Albe."Dupa ce s-a terminat cina... eu nu eram acolo... aparent, presedintele Trump si-a luat sotia si a petrecut cateva minute cu presedintele Putin... deci ce s-a intamplat", a declarat ministrul Lavrov.De asemenea, acesta a condamnat drept ilegala prezenta militara americana in razboiul sirian si l-a acuzat pe directorul CIA, Mike Pompeo, ca practica standarde duble cu privire la stabilirea de baze militare in Siria.