Avocata rusa Natalia Veselnitskaya a aparat inclusiv interesele agentiei de spionaj FSB, inainte de a se intalni cu Donald Trump Jr.

Mai multe documente demonstreaza ca avocata rusa a reprezentat cu succes interesele Serviciului Federal de Securitate (FSB) intr-o disputa legala cu privire la o proprietate luxoasa din nord-vestul metropolei Moscova.Pe la conducerea agentiei de spionaj s-au perindat mai multi politicieni importanti, inclusiv Vladimir Putin (1998-1999).Nu exista nicio dovada ca avocata Veselnitskaya a fost angajata a guvernului rus sau a serviciilor secrete de la Moscova, iar aceasta a dezmintit vehement orice legatura cu Kremlinul.Insa, faptul ca aceasta a reprezentat in instanta agentia rusa de spionaj ar putea sa trezeasca ingrijorari printre politicienii din Statele Unite.Administratia Obama a implementat anul trecut sanctiuni inclusiv impotriva FSB, argumentand ca agentia de spionaj a jucat un rol in atacurile cibernetice care au vizat mai multe organe ale democratilor in perioada alegerilor prezidentiale din SUA.Rusia a dezmintit orice implicare in respectivele atacuri cibernetice, dar presedintele republican al Comisiei Judiciare din Senat, Charles Grassley, s-a intrebat de ce i s-a permis accesul avocatei Veselnitskaya in America.Jurnalistii nu au putut sa descopere impotriva cui au fost lansate procedurile judiciare pentru proprietatea luxoasa din nord-vestul Moscovei, in timpul carora Veselnitskaya a reprezentat in instanta FSB.Totusi, mai multe documente arata ca in proces a fost implicata si agentia proprietatilor guvernamentale din Rusia.Veselnitskaya lucra pentru firma de avocatura Kamerton Consulting si a reprezentat in instanta "unitatea militara 55002", potrivit documentelor juridice de la Moscova.O lista a entitatilor legale arata ca FSB a infiintat "unitatea militara 55002", a carei adresa legala este chiar in spatele sediului central al Serviciului Federal de Securitate.Donald Trump Jr. a acceptat anul trecut sa participe la o intalnire cu avocata rusa Natalia Veselnitskaya, dupa ce i s-a spus ca este o reprezentanta a executivului rus si are informatii compromitatoare despre rivala democrata Hillary Clinton, care ar putea sa-l ajute pe tatal sau in cursa pentru Casa Alba.Insa, Veselnitskaya a declarat anterior ca nu a avut niciodata informatii compromitatoare despre Hillary Clinton si a dezmintit ca ar avea legaturi cu reprezentantii Kremlinului.In schimb, avocata rusa a explicat ca a discutat cu Donald Trump Jr., Paul Manafort si Jared Kushner despre legea Magnitsky si interdictia impusa cetatenilor americani de a adopta copii din Rusia.