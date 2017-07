Berlinul anunta reexaminarea tuturor exporturilor de arme catre Turcia iar televiziunile de stat nu mai difuzeaza reclame despre aceasta tara, in plin sezon turistic

"Reorientarea" relatiilor cu Turcia anuntata de Berlin, din cauza conflictului legat de respectarea drepturilor Omului, "include toate domeniile, inclusiv in materie de exporturi de armament", a precizat un purtator de cuvant al ministerului Economiei, Philipp Jornitz.Acesta a confirmat partial informatiile cotidianului Bild, care a scris ca guvernul a inghetat deja, in realitate. "toate livrarile in curs sau prevazute pentru Turcia" in acest sector.Incepand cu ianuarie 2016, dar in special in urma epurarilor masive angajate de Turcia dupa tentativa de lovitura de stat de anul trecut, Germania a blocat 11 cereri de export de arme catre Turcia, tara cu care este aliata in cadrul NATO.Berlinul a multiplicat incepand de joi avertismentele privind deplasarile in Turcia, in plin sezon turistic, si a amenintat ca va bloca ajutoarele pentru investitii sau exporturi in Turcia.O masura de retorsiune dupa ce Ankara a arestat mai multi militanti pentru drepturile omului, printre care un german, acuzati ca sustin terorismul.Cele doua televiziuni germane de stiri, n-tv si N24, au anuntat vineri ca nu mai difuzeaza reclame de promovare a Turciei.Mana dreapta a cancelarului Angela Merkel, Peter Altmaier, a anuntat si el ca guvernul sau intentioneaza sa obtina din partea Bruxellesului inghetarea fondurilor destinate Turciei in cadrul procesului de apropiere de UE.Circa 4,45 miliarde de euro sunt prevazute in exercitiul fiananciar 2014 - 2020 dar pana acum s-au platit doar 200 de milioane de euro.