Israelul interzice, in mod exceptional, accesul barbatilor sub 50 de ani pe Esplanada Moscheilor

Aceasta esplanada, unde se afla Domul Stantii si moscheea al-Aqsa, este situata in Vechiul Ierusalim, sectorul palestinian al orasului sfant, a carui anexare nu a fost niciodata recunoscuta de comunitatea internationala.Palestinienii denunta de duminica instalarea de detectoare de metale la intrarea in locul sfant, dupa un atac sangeros care a vizat politisti israelieni in 14 iulie, in apropiere de esplanada.Aceste noi masuri au starnit temeri in randul palestinienilor ca Israelul va prelua controlul exclusiv asupra celui de-al treilea loc sfant al islamului, un loc revendicat si de evrei sub numele de Muntele Templului.In semn de protest, musulmanii au decis sa nu mai mearga sa se roage pe esplanada si sute de palestinieni se roaga, incepand de duminica, in afara acestui loc.Confruntari cu politia au avut loc practic zilnic in aceasta saptamana.De teama ca marea rugaciune, la care se aduna in mod traditional mii de credinciosi, sa nu conduca la noi confruntari, premierul israelian ar fi avut in vedere retragerea detectoarelor de metal, dar in cele din urma a decis sa le pastreze, dupa consultari cu fortele de securitate, potrivit presei israeliene."Intrarea in orasul vechi si in Muntele Templului va fi rezervata doar persoanelor peste 50 de ani. Se va permite accesul femeilor de orice varsta", a precizat politia, intr-un comunicat.Armata a fost plasata in stare de alerta cinci batalioane suplimentare din Cisiordania ocupata.Israelul gestioneaza accesul la Esplanada Moscheilor, dar gestionarea sa revine Iordaniei. Benjamin Netanyahu a asigurat de mai multe ori ca nu are intentia sa modifice regulile tacite care permit accesul musulmanilor la orice ora iar accesul evreilor doar la anumite ore.Israelul afirma ca a instalat aceste detectoare dupa ce trei arabi israelieni au ucis doi politisti israelieni in 14 iulie, inainte de a fi ucisi la randul lor.