VIDEO Senatul polonez este pe cale sa voteze reforma judiciara, in ciuda protestelor masive din strada si a opozitiei ferme a Bruxelles-ului

Premierul Beata Szydlo a spus ca nu va ceda presiunii interne si externe in privinta reformei judiciare, ceea ce inseamna ca va intra in conflict cu UE, care a dat Varsoviei o saptamana pentru a renunta la masura.Zeci de mii de persoane s-au strans in orase din Polonia in primele ore ale zilei de vineri, unii purtand steagurile Poloniei si Uniunii Europene.Opozitia si alti critici au spus ca proiectul de lege ce trebuie dezbatut de camera superioara vineri este parte a unui plan de acumulare a puterii de catre partidul de guvernare Lege si Justitie (PiS) ce va submina standardele UE.“(In Europa Occidentala) este multa dezamagire in privinta Poloniei”, spune Judy Demsey, analist la think-tank-ul Carnegie Europe. “Exista sentimentul ca trebuie sa punem capat acestei distrugeri a valorilor europene”, a adaugat Demsey.Guvernul celei mai mari tari din estul Europei a spus ca legea este necesara pentru ca instantele sa raspunda mai mult pentru deciziile lor.“Nu vom ceda presiunii. Nu vom fi intimidati de aparatorii polonezi sau straini ai intereselor elitelor”, a spus premierul intr-o alocutiune la televiziunea nationala.PiS nu a vrut sa faca nicio concesie, in schimb a spus ca toate criticile sunt un amestec inacceptabil in afacerile interne ale tarii.Dupa ce legislatia va trece de senat - unde PiS are majoritatea - va merge pentru promulgare la presedintele Andrej Duda, un aliat al formatiunii de guvernare.De cand a ajuns la putere in 2015, PiS a intarit controlul guvernului asupra instantelor si procurorilor si asupra media de stat si a introdus restrictii in privinta manifestarilor publice si a activitatii ONG-urilor.In ciuda criticilor, guvernul PiS are in continuare un larg sprijin popular, beneficiind de efectele cresterii cheltuielilor sociale, somajului aflat la minime record si a cresterii economice solide.Stilul sau de discurs patriotic asezonat cu pietate catolica isi gaseste un puternic ecou in randul multor polonezi, care se simt frustrati de diferenta de trai fata de vestul Europei, ce persista la aproape trei decenii de la caderea comunismului.