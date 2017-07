Declaratii controversate ale lui Donald Trump intr-un interviu pentru NYT

Presedintele Donald Trump a acordat miercuri un interviu pentru The New York Times care a starnit numeroase controverse in randul americanilor. In afara de criticarea procurorului general, Jeff Sessions, Trump a vorbit despre cina avuta in Paris, alaturi de presedintele Macron, capacitatile soldatilor rusi, intalnirea avuta cu prim-ministrul japonez si despre faptul ca nu i-a strans mana cancelarului german, Angela Merkel, noteaza BBC - "Parada cu ocazia Independentei Frantei, de la Paris, a fost una dintre cele mai frumoase parade din cate am vazut. De fapt, ar trebui sa organizam o parada in Washington D.C.";- "Presedintele Frantei, Emmanuel Macron este un tip minunat. Ii place foarte mult sa imi stranga mana";- "Soldatii rusi lupta foarte bine in conditii de temperaturi scazute. Folosesc frigul ca avantaj. Au castigat cinci razboaie cand armatele care i-au atacat au murit inghetati. Este destul de impresionant";- "In timpul cinei de la Turnul Eiffel, baza acestuia arata de parca nu ar mai fi putut sa aiba o asemenea celebrare in toata istoria sa. Erau mii de oameni, pentru ca aflasera ca luam cina";- "Sotia prim-ministrului japonez, Shinzo Abe, nu stie sa vorbeasca engleza deloc"; mai tarziu a reiesit ca aceasta stie engleza si nu se cunoaste motivul pentru care nu a vrut sa vorbeasca;- Hillary Clinton a fost timp de opt ani - foarte capabila - prima doamna a SUA si nu a reusit sa schimbe programul de servicii medicale. Nu este un lucru usor";- Stiti ce s-a intamplat cu Merkel? Stateam pe scan. Am stat pe scaun timp de doua ore. Apoi a venit presa. Cred ca cineva a strigat < >, dar nici nu am auzit. Nu i-am strans mana pentru ca stateam de ceva timp cu ea".