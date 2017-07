Parlamentul polonez sfideaza din nou UE si adopta controversata lege privind Curtea Suprema / Presedintele Duda refuza sa se intalneasca cu Donald Tusk

Oferind guvernului o influenta puternica asupra Curtii Supreme, Parlamentul a ales astfel sa ignore avertismentul Comisiei Europene, care somase miercuri Varsovia sa suspende reformele in sistemul judiciar, agitand inclusiv spectrul unor sanctiuni fara precedent.Aceste reforme vizeaza in general sporirea controlului puterii executive asupra sistemului judiciar inclusiv in ceea ce priveste schimbarea judecatorilor.Camera inferioara, unde partidul la putere Dreptate si Justitie (PiS) este majoritar, a votat propunerea de lege cu 235 de voturi pentru, 192 impotriva si 23 de abtineri."Suntem acum foarte aproape de declansarea articolului 7 din Tratatul UE", sinonim cu sanctiuni precum suspendarea dreptului de vot al Poloniei in cadrul Uniunii, declarase in urma cu o zi vicepresedintele Comisiei, Frans Timmermans.Joi, presedintele conservator Andrzej Duda a anuntat ca refuza sa se intalneasca cu seful Consiliului European Donald Tusk, preocupat de aceasta situatie.PiS, majoritar in cele doua camere si lider in sondajele de opinie, prezinta aceste reforma ca indispensabile pentru sistemul de justitie si pentru combaterea coruptiei.Puterea mai are in vedere modificarea legii de functionare a Consiliul national al magistraturii, astfel incat membrii sai sa fie alesi de Parlament. Un alt proiect modifica regimul tribunalelor de drept comun, ai caror presedinti vor fi numiti de ministrul Justitiei.Procedura prevazuta la articolul 7 din Tratatul UE nu a mai fost niciodata folosita pana acum.Adeseori descris drept "arma atomica" in panoplia masurilor de care dispune UE impotriva unui stat membru, articolul 7 are nevoie insa de unanimitatea celorlalte state membre pentru a se ajunge la suspendarea dreptului de vot. Iar Ungaria, aliat al Varsoviei, a avertizat deja ca se va opune.