Partidul Popular European critica dur votul dat in Parlamentul din Moldova: "E o rusine. Cerem Comisiei Europene sa stopeze finantarile si sa reevalueze Acordul UE-Moldova"

"Este o rusine ca majoritatea din parlamentul moldovean a ales pentru cetatenii sai autoritarism in loc de democratie, coruptie in loc de transparenta, haos in loc de stat de drept. Este realmente regretabil ca 74 de parlamentari au ales sa intareasca autocratia Partidului Democrat si socialistii cu al lor lider Plahotniuc in loc sa apere interesele poporului sau", afirma Daul, potrivit acestui comunicat."Comisia de la Venetia avea o recomandare clara sa nu se schimbe sistemul electoral. Ca de obicei, Partidul Democrat a ignorat recomandarile Comisiei si ingrijorarile Uniunii Europene privind schimbarea sistemului electoral si a mimat in schimb la noua lege electoral. Cele mai mari ingrijorari legate de noua lege electorala nu au fost luate in discutie iar riscurile pe care le presupune nu au fost eliminate. Mai mult, noua lege electorala a fost adoptata intr-o maniera grabita si opaca, fara a fi implicata opozitia si nici mare parte din societatea civila. Ingrijorarile privind finantarea partidelor, influenta afacerilor asupra politicienilor, delimitarea circumscriptiilor, reprezentarea corecta a minoritatilor si a diasporei, precum si pragul foarte ridicat sunt doar cateva dintre probleme care nu au fost rezolvate.Ca urmare, PPE face apel la Comisia Europeana sa stopeze orice finantare si sa reevalueze Acordul de Asociere UE-Moldova", spune Daul."Prin votul de astazi din Parlamentul Republicii Moldova, cei 74 de pioni parlamentari au sacrificat viitorul cetatenilor Republicii Moldova. Votand schimbarea sistemului electoral fara sa respecte pe deplin recomandarile Comisiei de la Venetia, autoritatile de la Chisinau au pierdut in mod ireversibil increderea partenerilor internationali. Finantarea de 100 de milioane de euro de la nivel european este in pericol. Incepand de astazi, marile companii care doresc sa investeasca si sa creeze locuri de munca o vor face in Romania, Bulgaria sau vor merge in Georgia si Ucraina, dar, din pacate, vor ocoli Republica Moldova. Decizia luata astazi va aduce in Republica Moldova mai mult somaj, mai multa saracie, salarii mai mici, pensii in pericol; responsabilitatea o poarta cei 74 de pioni parlamentari si liderii lor", a scris acesta pe Facebook.