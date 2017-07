VIDEO Dublu protest in Republica Moldova cu privire la votul de azi din Parlament pentru modificarea sistemului electoral

Parlamentul se intruneste joi in sedinta plenara, pe ordinea de zi fiind si proiectul de modificare a sistemului electoral, arata agora.md. Pe scuarul din fata Parlamentului manifesteaza pe de o parte sustinatorii votului mixt, iar pe de cealalta sustinatorii votului uninominal.

"Noi suntem in fata Parlamentului. Guvernarea a hotarat sa ingroape democratia cu muzica. Puteti sa vedeti ca si-au adus invitati. Parlamentul cumetrilor fac cumetrie azi. In aceasta cumetrie vor sa adopte sistemul mixt care sa le permita sa ramana la guvernare vesnic. Nu vrem sa permitem acestei guvernari sa ne fure in continuare, sa ne minta in continuare. Oamenii care vin acum in fata Parlamentului sunt oameni fortati, pentru ca altfel risca sa isi piarda locurile de munca. Veni sa spuneti "nu" sistemului mixt, spune Maria Sandu intr-un clip postat pe Facebook.





Sustinatorii votului mixt s-au adunat in fata Parlamentului din Moldova.

Acestia sunt in mare parte barbati. Pe monitor sunt proiectate spoturi in sustinerea sistemului de vot.

Maria Sandu cheama oamenii la proteste fata de votul mixt.