Guvernul Turciei considera inacceptabile comentariile Germaniei cu privire la arestarea militantilor pentru drepturile omului

Ministerul de Externe al Turciei a declarat joi ca comentariile purtatorului de cuvant al guvernului german privind arestarea a sase activisti ai drepturilor omului, inclusiv a unui cetatean german, au fost inacceptabile si interfereaza in sistemul judiciar turc, relateaza Reuters.

"Au existat interventii directe in sistemul judiciar turc si comentarii care au depasit limita", a declarat ministrul de externe al Turciei, referindu-se la comentariile purtatorilor de cuvant ai guvernului german





"Comentariile arata din nou standardele duble in abordarea lor fata de legea celor care impiedica prevenirea terorismului in fata justitiei, in timp ce imbratiseaza membrii grupurilor teroriste care vizeaza tara noastra", a spus ministerul.





Germania a ridicat miercuri posibilitatea de a suspenda platile de ajutor ale Uniunii Europene catre Turcia, dupa ce l-a convocat pe ambasadorul Ankarei la Berlin pentru a protesta impotriva arestarii celor sase, inclusiv a liderului Amnesty International, Turcia, Idil Eser.