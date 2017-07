Senatorul american John McCain sufera de cancer cerebral

Senatorul John McCain, in varsta de 80 de ani, un fost pilot prizonier in Razboiul din Vietnam, candidat in alegerile prezidentiale si un critic dur al lui Vladimir Putin, sufera de cancer cerebral, a anuntat el miercuri, relateaza AFP.



O tumoare a fost descoperita in urma unei interventii, vineri, in vederea scoaterii unui cheag de sange de deasupra ochiului sau stang. Cu ajutorul unor prelevari, medicii sai au identificat o tumoare maligna, glioblasfom, care va necesita chimioterapie sau o radioterapie, potrivit Mayo Clinic de Phoenix, in Arizona, statul pe care-l care reprezinta in Senat.

"Medicii senatorului spun ca se reface in urma operatiei "incredibil de bine" si ca starea sa de sanatate generala este altfel excelenta", a anuntat clinica.



Acesta nu este primul cancer de care sufera John McCain. El a avut melanom in anii '90 si 2000, care a remis. Varsta si starea sa de sanatate au fost un subiect al campaniei prezidentiale din 2008, in care a fost infrant de Barack Obama. Fostul presedinte democrat a fost unul dintre primii care au reactionat dupa acest diagnostic, intre sute de mesaje de simpatie si rugaciuni.

"John McCain este un erou american si unul dintre luptatorii cei mai curajosi pe care-i cunosc. Cancerul nu stie cu cine are de a face. Fa-l sa traiasca un infern, John", a scris Barack Obama intr-un esaj postat pe Twitter. Donald Trump, cu care se afla in relatii tensionate, a declarat, citat intr-un comunicat, ca senatorul a fost ￯intotdeauna un combatant". "Melania si cu mine ii trimitem gandurile si rugaciunile noastre senatorului McCain, lui Cindy si intregii sale familii. Fa-te bine repede", a spus el.



Din toate taberele politice, fosti adversari, dar si prieteni, i-au trimis mesaje mieruri toata seara, dupa ce s-a raspandit vestea diagnosticului. Intre cele mai impartasite se afla si mesajul fiicei sale. "El este persoana cea mai dura pe care o cunosc. Inamicul cel mai dur nu a putut sa-l doboare", a scris ea. "Cancerul va putea sa-l afecteze in multe feluri, insa nu-l va face niciodata sa capituleze, pentru ca nimic nu l-a putut face sa capituleze".