Coreea de Nord lanseaza un site prin care promoveaza activitatile turistice din tara

Site-ul DPR Korea Tour ( http://tourismdprk.gov.kp/ ), gestionat de Administratia de Turism National, incearca sa prezinte tara vizata de nenumarate sanctiuni internationale in urma programelor nucleare si balistice drept o destinatie ca oricare alta.Astfel, doritorilor le sunt propuse circuite organizate in diferite regiune, in functie de durata sejurului, dar si tururi tematice, pentru cei in cautarea unei vacante iesite din comun.Vizitatorii sunt indemnati sa mearga pe plajele de pe coasta de est, in special pe Plaja Majon, unde "surful este popular", in special datorita apei foarte curate.Site-ul, care are variante in coreeana, engleza, chineza, rusa si japoneza furnizeaza si informatii practice, in special sfaturi privind deplasarea cu taxiul sau autobuzul in Phenian.Nu permite, insa, rezervarea unei calatorii si nici nu ofera o lista cu numele agentiilor straine care organizeaza calatorii in Coreea de Nord.Departamentul american de Stat isi sfatuieste cetatenii sa nu mearga in tara comunista, din cauza "riscului mare de arestate si detentie pentru o perioada lunga". Si alte tari au transmis avertismente similare.Saisprezece americani au fost arestati in Coreea de Nord in ultimii ani, inclusiv studentul Otto Warmbier, care a murit, aparent in urma conditiilor de detentie.