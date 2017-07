Politico: Operatiunile serviciilor de informatii ruse in Ungaria/ Aliatii NATO se declara ingrijorati/ Guvernul maghiar spune ca nu exista o relatie speciala cu Rusia

"Toata lumea crede ca Ungaria este compromisa", a spus un occidental care a lucrat pentru NATO" "Toata lumea crede ca Ungaria este compromisa", a spus un occidental care a lucrat pentru NATO"

In timp ce oficialii occidentali au criticat adesea guvernul de la Budapesta pentru retrocedarea democratiei, acestia au tendinta sa il laude pentru un angajament ferm fata de NATO. Insa, oficialii din tarile aliate spun ca Rusia considera Ungaria a fi din ce in ce mai mult o operatiune "din spatele usii" in Europa."Exista ingrijorari destul de mari ca Rusia foloseste, de fapt, Ungaria ca baza de informare in NATO si in UE", a declarat un fost oficial al Ambasadei SUA din Budapesta, care a fost de acord sa dea declaratii, insa sub conditia anonimatului.Oficialii occidentali declara ca agentiile rusesti de informatii si-au intensificat prezenta in ultimii ani in Ungaria, care este membra a zonei Schengen, pentru a lansa o varietate de operatiuni de informare si sabotaj in UE."In anii 2014-2015 (rusii) au pornit de la 50-100 de ofiteri de informatii pana la 300", a delcarat fostul oficial al Ambasadei."In general, ne asteptam ca ei sa capteze in mod deschis telecomunicatiile, sa ruleze surse de inteligenta umana din intreaga Europa, sa planifice si sa puna in practica tot felul de sabotaje cibernetice", a mai adaugat acesta.Situata pe marginea estica a NATO si invecinata cu Ucraina, Ungaria este considerata o componenta importanta a strategiei de aparare a flancului Esric al Aliantei. Trupele aliate tocmai ce s-au pregatit zilele trecute in Ungaria in cadrul exercitiilor de 10 zile Saber Guardian din cadrul NATO.Cu trupe desfasurate in Kosovo si Afganistan si o brigada care se pregateste in prezent in Estonia, politicienii de la Budapesta declara adesea ca, indiferent de prietenia primului-ministru Viktor Orban cu Kremlinul, Ungaria, ramane centrata puternic pe politica sa de aliat al NATO. De altfel, Orban a promis sa majoreze cheltuielile pentru aparare, scopul fiind atingerea a 2% din PIB pana in 2024."Politica NATO este o exceptie in politica maghiara, este consistenta", indiferent de ideologia vreunui guvern, a spus un oficial oficial maghiar, care a preferat sa ramana anonim."Nu am simtit niciodata ca nu suntem luati in serios" de catre partenerii NATO, a spus el, adaugand ca "Ungaria este destul de activa" in planul furnizarii de informatii membrilor Aliantei, in special din zona Ucrainei si Balcanilor de Vest."Ungaria contribuie mult la Alianta in limitele resurselor sale limitate", a declarat un oficial NATO. Tara "joaca un rol cheie in consolidarea apararii NATO in partea estica a Aliantei", a adaugat el.Dar, printre unii dintre partenerii din NATO, guvernul maghiar si serviciile de informatii sunt privite cu suspiciune."Toata lumea crede ca Ungaria este compromisa", a spus un occidental care a lucrat pentru NATO in timpul guvernarii de 10 ani a lui Orban. "Mi s-a spus sa nu impartasesc anumite informatii clasificate cu maghiarii, chiar daca aveau autorizatia corespunzatoare", a spus aceasta.Guvernul ungar, ca raspuns la intrebarile formulate de POLITICO, a negat ca exista ingrijorari cu privire la operatiunile rusesti din Ungaria."Nu exista o asemenea 'relatie speciala' intre Rusia si Ungaria", a scris un purtator de cuvant al guvernului, adaugand ca "serviciile de informatii din Ungaria indeplinesc toate indatoririle lor indiferent de natura sau originea oricarei probleme".De la preluarea puterii in 2010, premierul ungar Viktor Orban si-a deschis bratele catre Moscova, intalnindu-se frecvent cu presedintele rus Vladimir Putin si incheind un acord cu Rusia privind oferirea unui imprumut de 10 miliarde de euro pentru proiectul centralei nucleare maghiare Paks II.La sfarsitul lui 2016, portalul de stiri ungar Index a relatat ca un lider paramilitar de extrema-dreapta, acuzat de uciderea unui politist, se intalnea de mai multi ani cu membri ai serviciilor de informatii ruse - pe teritoriul Ungariei. Membri ai GRU, temutul serviciu secret al armatei ruse, au dezvoltat legaturi cu mai multe grupari ungare de extrema-dreapta, potrivit relatarii Index. Mai mult, unii diplomati rusi au participat la partide de airsoft (jocuri militare cu munitie falsa) cu militanti de extrema-dreapta, in timp ce serviciile de informatii ungare au inchis ochii la aceste lucruri, a mai scris portalul de stiri.Presupusele operatiuni ale serviciilor ruse i-au afectat direct si pe maghiari. In aprilie, portalul de stiri 444.hu a relatat ca site-ul national de consultare a opiniei publice, gestionat de guvern si pe care maghiarii sunt rugati sa raspunda la o serie de intrebari referitoare la opiniile lor personale, a folosit un cod de urmarire apartinand firmei ruse Yandex, care a transmis datele maghiarilor unui server din Rusia. La presiunea criticilor care au avertizat ca Yandex este fortata de legea rusa sa impartaseasca informatii cu serviciile de securitate ruse daca i se cere, Agentia nationala de protectie a datelor din Ungaria a anuntat ulterior ca va investiga orice potentiala manipulare a datelor personale ale maghiarilor, in privinta carora guvernul i-a asigurat la inceput pe utilizatori ca nu vor fi impartasite cu terte parti straine.Unii specialisti din randul serviciilor de informatii sunt ingrijorati de faptul ca guvernul Orban lasa Ungaria vulnerabila in fata operatiunilor Rusiei."Daca ne uitam doar la ultimele sase luni, vedem activitati evidente ale rusilor ce nu pot fi explicate intr-o tara NATO sau UE normala", a declarat pentru Politico Ferenc Katrein, fost director al operatiunilor de contraspionaj si contraterorism din cadrul agentiei civile de contrainformatii din Ungaria.El a mentionat cazuri pentru site-ul de consultare nationala ce transmitea informatiile personale al maghiarilor catre un server din Rusia si recenta intimidare a unui activist de opozitie din Budapesta de catre un cecen care, potrivit unor informatii din presa maghiara, l-a amenintat pe activist la incurajarea unui diplomat rus.Aparitia frecventa a povestirilor din mass-media ruseasca in mass-media maghiara a ridicat, de asemenea, intrebari despre relatia dintre Budapesta si Moscova."In timp ce mass-media maghiara ataca in mod constant aliatii, nu exista nicio critica asupra rusilor... Aceasta contradictie spune ceva", a spus Katrein.Comunicarea bilaterala militara cu aliatii occidentali "aproape s-a evaporat", dupa ce Orban a fost ales in 2010, a declarat Gyozo Zakarias, colonel pensionat al armatei unguresti, care a studiat provocarile cu care se confrunta fortele armate ale Ungariei.Unii oficiali occidentali declara ca guvernul Orban permite activitatii rusesti sa nu fie verificata din motive politice."Maghiarii urmaresc (activitatea rusa) si nu sunt tocmai incantati, insa noi suntem de parere ca oficialii maghiari nu cred ca ii pot lovi pe toti fara a provoca Rusia", a declarat fostul oficial al Ambasadei SUA.Unii maghiari sunt de parere ca acesti critici occidentali sunt pur si simplu ipocriti."Ceea ce credem noi, ce spunem noi este neobisnuit in politica internationala", a spus un oficial ungar, adaugand ca multi membri ai NATO sunt in permanenta comunicare cu Kremliul, insa, pur si simplu nu sunt la fel de deschisi fata de legaturile lor."Nu cred ca cineva se indoieste, pentru moment, ca este in interesul Ungariei sa participe la NATO", a declarat Eleni Kounalakis, fost ambasador SUA in Ungaria intre 2010 si 2013."Orban nu doreste influenta Rusiei in Ungaria", a adaugat aceasta.