Curtea Suprema din SUA a dat o lovitura administratiei Trump in privinta refugiatilor

Curtea Suprema din SUA a dat miercuri o lovitura administratiei Trump in privinta refugiatilor. Astfel, instanta a decis ca bunicii se numara printre rudele care pot ajuta cetatenii din sase tari musulmane vizate de restrictii la intrarea pe teritoriul Statelor Unite sa primeasca acces in tara, relateaza news.ro citand Associated Press.

Judecatorii au luat decizia dupa ce administratia a facut apel la sentinta unui judecator federal, saptamana trecuta. Judecatorul Derrick Watson a ordonat Guvernului sa le permita accesul refugiatilor care colaboreaza oficial cu o agentie din SUA. De asemenea, Watson a extins rudele pe care le pot avea refugiatii sau vizitatorii in SUA pentru a primi mai usor viza.

Curtea Suprema a hotarat ca refugiatii nu vor avea prioritate in cazul colaborarii cu o agentie guvernamentala sau cu organizatii caritabile, insa a aprobat lista extinsa de rude, ce include bunici, nepoti, cumnati sau cumnate, matusi, unchi sau veri.

Anterior, lista includea numai parinti, soti, logodnici, copii, gineri, nurori sau frati.