Oficialii britanici si cei americani se vor intalni saptamana viitoare la Washington pentru a explora un posibil acord comercial post-Brexit

Oficialul Biroului pentru politici comerciale al SUA, care a cerut sa nu fie numit, a declarat ca intalnirea va avea loc in perioada 24-25 iulie si ca ii va reuni pe secretarul britanic al comertului international, Liam Fox, si pe reprezentantul comertului american, Robert Lighthizer."Discutiile anticipate se vor concentra pe stabilirea bazelor pentru continutatea comerciala a companiilor din SUA si din Regatul Unit, in timp ce Marea Britanie va parasi UE si va explora posibilitatile de consolidare a relatiilor comerciale, in conformitate cu politica comerciala comuna a UE", a spus oficialul.