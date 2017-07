VIDEO Un post de televiziune din Rusia: Fidget spinnerul, un instrument de hipnoza, menit sa raspandeasca mesaje de opozitie politica

"Este un mister de ce a devenit asa popular in Rusia. Cine promoveaza acest lucru in cadrul maselor?", sunt cuvintele unui reporter de la postul de televiziune.Mai mult, s-a sugerat ca partidele de opozitie din Rusia ar putea incerca sa stranga bani din vanzarea acestor obiecte tinerilor. New York Times sugereaza ca prin cele spuse, acestia ar incerca sa ofere o explicatie pentru motivul datorita caruia atat de multi tineri au demonstrat la marsul organizat de Aleksei Navalny.Chiar si agentia rusa de protectie a consumatorilor, Rospotrebnadzor, s-a implicat in toata povestea si a promis ca jucaria va fi atent studiata."A avut loc recent o promovare agresiva a acestui asa-numit fidget spinner in Rusia. Avand in vedere anxietatea din comunitatea parintilor si a cadrelor didactice, Rospotrebnadzor, in cooperare cu institutiile de cercetare in domeniul sanatatii copilului, va studia efectele pe care acest obiect il are asupra copiilor, incluzand si posibile efecte negative", au declarat cei de la Rospotrebnadzor.