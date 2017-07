Alaturi de liderii din Europa de Est, Netanyahu ataca UE pentru pozitia lipsita de sens fata de Israel: Nu slabiti o tara occidentala care impiedica un alt aflux de migranti spre Europa

Netanyahu, in cautare de aliati pe scena internationala, efectueaza incepand de luni prima vizita in Ungaria a unui sef de stat israelian din 1989.In discutiile de miercuri cu omologii sai ungar, polonez, ceh si slovac (care formeaza Grupul de la Visegrad), premierul a criticat dur UE pentru atitudinea sa fata de Israel, potrivit afirmatiilor sale retransmise aparent din greseala in afara salii in care avea loc intalnirea."UE este singura asociatie de tari din lume care conditioneaza relatiile sale cu Israelul (...), in toate domenii, pe motive politice", a spus Netanyahu."Este lipsit de sens, absolut lipsit de sens", a criticat el.Israelul este criticat in mod regulat de institutiile europene pentru contructia de noi colonii in teritoriile palestiniene sau pentru masurile pentru a controla ONG-urile ostile politicii guvernului.Premierul israelian a opus intrasigentei Bruxellesului China, Rusia sau India, care "nu sunt interesate de chestiuni politice"."Nu slabiti o tara occidentala care apara valorile Europei, interesele Europei si impiedica un alt aflux de migranti spre Europa. Incetati sa slabiti Israelul, sustineti Israelul", a spus el."Europa trebuie sa decida daca vrea sa traiasca si sa prospere sau daca vrea sa se usuce si sa dispara", a adaugat Netanyahu."Cu sustinerea acestor tari, devine mai dificil pentru UE sa adopte rezolutii critice fata de Israel si care necesita unanimitate", arata Peter Lintl, specialist in Orientul Apropiat, citat de cotidianul austriac Kurier.Numerosi observatori au subliniat comunitatea ideologica dintre Benjamin Netanyahu si gazda sa, Viktor Orban, la putere din 2010 in fruntea unei majoritati de dreapta conservatoare, ostila imigratiei musulmane, un adept al suveranitatii nationale si care isi afiseaza simpatia pentru presedintele american Donald Trump.Vizita lui Netanyahu in Ungaria vine intr-un climat de ample polemici nascute din cruciada impotriva miliardarului american de origine evreiasca George Soros declansata de Viktor Orban si acuzata ca sustine antisemitismul.Benjamin Netanyahu a respins insa marti aceste critici si a spus ca vede in Ungaria o tara "in prima linie a statelor care lupta impotriva antisionismului".