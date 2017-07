Un fost bancher spaniol, condamnat alaturi de ex-directorul FMI Rodrigo Rato intr-un dosar de deturnare de fonduri, a fost gasit mort

Miguel Blesa a fost gasit pe o proprietate din Villanueva del Rey, "cu o rana provocata de o arma de foc in zona pieptului", potrivit sursei citate.Mai multe ziare au evocat ipoteza unei sinucideri, dar fortele de ordine au refuzat sa o confirme, marginindu-se sa precizeze ca a fost declansata o ancheta pentru a stabili cauza mortii bancherului in varsta de 69 de ani.Potrivit El Pais, acesta se afla pe aceasta proprietate impreuna cu niste prieteni si lua micul dejun. La un moment dat, s-a ridicat de la masa pentru a-si muta masina si ulterior a fost gasit mort.Miguel Blesa a fost condamnat in februarie la sase ani de inchisoare in scandalul cartilor de credit "black" ale Caja Madrid, devenita ulterior Bankia, gigant bancar salvat de la faliment de o injectie de peste 20 de miliarde de euro din fonduri publice, in 2012.Aceste carduri au permis la circa 60 de fosti directori si membri ai consiliilor de administratie sa foloseasca dupa bunul plac fonduri ale bancii pentru cheltuieli personale, fara niciun control, in conditiile in care banca se confrunta cu o criza acuta de lichiditati, intr-o Spanie in plina criza.Printre acestia figura si fostul presedinte al FMI Rodrigo Rato, condamnat si el la patru ani si jumatate de inchisoare.