OSCE si Rusia au criticat proclamarea noului stat "Mica Rusie" in estul Ucrainei

"Sunt preocupat in legatura cu retorica provocatoare pe care o auzim din partea Donetskului", a declarat ministrul de externe austriac Sebastian Kurz, a carui tara detine presedintia Organizatiei pentru Securitate si Cooperare in Europa (OSCE), dupa ce separatistii au anuntat ca au infiintat un nou stat in regiunea Donetsk a Ucrainei.Kurz a avertizat toarte partile in legatura cu periclitarea acordurilor de la Minsk (Belarus), un armistitiu firav monitorizat in prezent de catre observatori ai OSCE si care nu a fost niciodata aplicat total. "Fac apel la parti sa dea dovada de retinere de la orice declaratii conflictuale sau actiuni ce pun in pericol aplicarea acordurilor de la Minsk si care sfideaza suveranitatea si integritatea teritoriala a Ucrainei", a mai spus ministrul austriac.Marti, separatistii din Donetsk au anuntat ca au creat un nou stat, denumit "Malorusia", sau "Mica Rusie", in estul Ucrainei. Separatistii din regiunea vecina Lugansk, care sunt aliati ai militiei din Donetsk, s-au aratat surprinsi de anunt, spunand ca declaratia referitoare la caracterul statal nu a fost discutata mai inainte, mai noteaza Agerpres.In timp ce un purtator de cuvant al guvernului german a caracterizat demersul separatistilor pro-rusi ca fiind "total inacceptabil", presedintele Ucrainei, Petro Poroshenko, a promis reinstaurarea suveranitatii ucrainene in regiunile controlate de catre rebeli. "Proiectul "Noua Rusie" este ingropat", a declarat Poroshenko, potrivit purtatorului sau de cuvant, Sviatoslav Tsegolko, intr-o postare pe Twitter.Critici au venit si din partea Rusiei, unde Boris Grizlov, negociatorul sef al Moscovei pentru problema privind estul Ucrainei, a respins declaratia separatistilor. "Aceasta initiativa nu se incadreaza in procesul de la Minsk. O iau pur si simplu ca pe o invitatie la discutie. Aceasta declaratie nu are efecte cu caracter constitutiv", a afirmat Grizlov, citat de agentia Tass.