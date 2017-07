VIDEO Misterul nord-coreencei ce a dezertat si a ajuns vedeta TV in Coreea de Sud, dar apoi a disparut din aceasta tara si a aparut pocaindu-se intr-un clip de propaganda al Phenianului 

Se crede ca Jeon Hye-sung, ce a fugit din Nord in 2014 si a ajuns o invitata populara in programele de televiziune sud-coreene a parasit Sudul in ultimele luni.Intr-un video postat pe Youtube in weekend, o femeie ce pare a fi Jeon denunta Sudul si se disociaza de criticile sale anterioare la adresa Republicii Populare Democratice Coreea (DPRK sau Coreea de Nord))."In mod imoral am defaimat si vorbit de rau despre DPRK, asa cum mi s-a spus", afirma ea intr-un clip postat pe canalul Uriminzokkiri, controlat de Coreea de Nord."Am plecat in Sus, amagita de fantezia ca as putea manca bine si as castiga multi bani. Acum sunt in tara mama, stau cu parintii mei in Anju, in provincia Pyongan", spune ea.Politia metropolitana din Seul a confirmat ca investigheaza cum a reintrat ea in Coreea de Nord si daca a fost de bunavoie sau o rapire.Jeon, care are 25 de ani, ar fi putut fi rapita de regimul de la Phenian, a spus un politican sud-coreean, Cheong Yang-seog, ce suspecteaza ca ea ar fi disparut in aprilie, cand ar fi mers in China pentru “shopping si afaceri” cu un pasaport emis de Sud.Politicianul argumenteaza ca, daca ar fi plecat de bunavoie, ea ar fi avut grija de lucrurile si de proprietatile ei, dar acestea au fost lasate in urma.Dezertori nord-coreeni au declarat publicatiei Korea Times ca ar fi putut fi rapita la granita China-Coreea de Nord in timp ce incerca sa-si ajute rude sa fuga din tara condusa de regimul Kim Jong-un.Ea a multumit fanilor pentru ca i-au organizat in aprilie o petrecere spunand ca a fost "probabil, cea mai fericita zi de nastere din viata ei" si ca afectiunea lor "ii da imboldul de a trai cu si mai mult curaj".Robert Kelly, profesor asociat la Universitatea Pusan din Sud a spus ca cei care fug din Coreea de Nord adesea evita sa iasa in fata din cauza ca le este frica de ceea ce ar putea pati rudele ramase."Am auzi - zvonuri, totusi, ca i-ar fi dat de urma si ca i-ar fi amenintat familia", a declarat acesta pentru Guardian."Din punctul meu de vedere, acesta este un motiv important pentru care dezertorii evita publicitatea daca ajung in Sud si chiar se intorc in Nord", a adaugat acesta