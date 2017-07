Informatiile legate despre o intalnire nedezvaluita dintre Trump si Putin ridica noi semne de intrebare / Trump a folosit translatorul liderului de la Kremlin / NYT vorbeste despre o discutie de o ora

Dupa o scurta intalnire la inceputul summitului de la Hamburg si o intalnire bilaterala de peste doua ore in 7 iulie, in compania ministrilor de Afaceri Externe, cei doi presedinti s-au intalnit si la un dineu in timpul ultimei seri a summitului, a declarat pentru AFP un oficial de la Casa Alba."A fost un dineu pur de socializare pentru cuplurile de la G20", a precizat aceasta sursa. "Spre final, presedintele a discutat cu Putin la dineu".Aceasta informatie a starnit semne de intrebare legate de continutul discutiilor, de persoanele care au asistat la discutie si de motivul pentru care existenta sa nu a fost dezvaluita mai devreme.Presedintele a contra-atacat imediat pe Twitter."Aceasta falsa poveste a dineului secrete este dementa. Toti membrii G20 si insotitorii lor au fost invitati de cancelarul german. Presa stia!", a scrie Trump, marti seara. "Aceste false stiri sunt din ce in ce mai necinstite. Chiar un dineu organizat pentru principalii 20 de lideri din lume in Germania este prezentat ca ceva sinistru", a adaugat presedintele, intr-un al doilea tweet.Un al doilea oficial de la Casa Alba a negat existenta unei a "doua intalniri" intre Trump si Putin, evocand mai degraba o "scurta conversatie la finalul dineului" oficial. New York Times vorbeste insa de o conversatie de o ora intre cei doi presedinti. O durata neobisnuita pentru acest gen de format si care a surprins ceilalti invitati, afirma marele cotidian american."A insinua ca s-a incercat ascunderea unei a doua intalniri este fals, rau intentionat si absurd", a subliniat acest al doilea oficial."La dineu, presedintele Trump a fost asezat intre doamna Abe, sotia premierului nipon, si doamna Macri, sotia presedintelui argentinian. Doamna Trump era asezata alaturi de presedintele Putin", a detaliat el."In timpul dineului, toti liderii s-au deplasat si au vorbit unii cu altii, liber. Presedintele Trump a discutat cu multi lideri in timpul serii. In conditiile in care dineul se termina, presedintele Trump a mers alaturi de doamna Trump si a discutat pentru scurt timp cu presedintele Putin", a sustinut aceasta sursa.Casa Alba a incercat sa raspunda si la criticile care vorbeau despre absenta oricarui alt responsabil american alaturi de presedinte in timpul discutiei, care a fost tradusa doar de translatorul liderului de la Kremlin."Fiecare cuplu avea dreptul la un translator. Translatorul american care il insotea pe presedintele Trump vorbea japoneza. Cand presedintele Trump a discutat cu presedintele Putin, au folosit ambii translatorul rus deoarece translatorul american nu vorbea rusa".Administratia Trump este din ce in ce mai atacata pe tema dosarului rusesc, cu suspiciuni de intelegeri intre apropiati ai miliardarului devenit presedinte si responsabili rusi in timpul campaniei prezidentiale din 2016. Mai multe anchete sunt in curs pentru a evalua ingerinta Rusiei in procesul electoral american.Ultima dezvaluire in acest dosar: fiul cel mai mare al presedintelui, Donald Trump Jr, a publicat recent conversatiile pe email in care accepta sa se intalneasca cu o avocata din Rusia despre care se afirma ca detine documente furnizate de autoritatile rusesti cu informatii compromitatoare despre Hillary Clinton. Intalnirea a avut loc in iunie 2016, in plina campanie electorala.